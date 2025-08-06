В Госдуме предложили ввести водительские права для управления питбайками

Питбайки и электромотоциклы эндуро предложили приравнять к мопедам, управление которыми требует водительских прав категории «М». Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА «Новости».

В обращении парламентарий ссылается на статистику, согласно которой за первые шесть месяцев 2025 года в авариях с участием питбайков погибли 10 детей, еще 235 получили тяжелые травмы. По его словам, число подобных происшествий увеличилось на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи техники за тот же период выросли в три раза – с 5 до 15 тыс. единиц.

Чернышов подчеркнул, что это свидетельствует не просто о тренде, а о перерастании проблемы в острую социальную угрозу.

Также он указал на необходимость пересмотра действующего подхода к классификации таких транспортных средств. По его мнению, отнесение питбайков к спортивному инвентарю позволяет обходить установленные требования, включая регистрацию, техосмотр, страховку и получение номерных знаков. Это, по его словам, создает у родителей «ложное ощущение, что речь идет о безопасной игрушке».

В обращении содержится предложение разработать меры по задержанию техники при выявлении факта управления несовершеннолетними без сопровождения взрослых, усилить административную ответственность за нарушение запретов, а также рассмотреть возможность конфискации техники при повторных или грубых нарушениях.

Кроме того, Чернышов предлагает запретить продажу таких транспортных средств несовершеннолетним без согласия родителей.

Вице-спикер также считает целесообразным инициировать совместную работу с Минтрансом и Минпромторгом для уточнения ПДД и технических регламентов. В частности, он предложил определить статус питбайков и эндуро и рассмотреть вопрос о введении обязательной маркировки, предупреждающей о запрете использования на дорогах общего пользования.