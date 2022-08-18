В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для иноагентов за дискредитацию армии

Иноагентов следует привлекать к уголовной ответственности за дискредитацию армии, минуя административную статью, уверен депутат Госдумы Евгений Федеров. Он направил обращение с инициативой на имя генпрокурора.

По словам парламентария, с началом проведения военной спецоперации некоторые жители страны стали публично высказываться «с целью дискредитации российских военнослужащих», при этом многие из них признаны в РФ иностранными агентами, передает RT со ссылкой на документ. За дискредитацию Вооруженных сил сегодня предусмотрены две статьи – административная и уголовная – она применяется за повторное нарушение. Федеров предлагает применять уголовную статью не только за повторное нарушение, но и за первое – если речь идет об иноагентах.

«В нынешних условиях выявления иностранного влияния, уверен, для иноагентов будет разработан упрощенный порядок привлечения к уголовной ответственности», – считает депутат.

Напомним, в начале марта в Совфед одобрил закон об уголовном наказании за распространение фейков о российской армии. Максимальное наказание по нему – лишение свободы на 15 лет.