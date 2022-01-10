В Госдуме предложили ввести штрафы на федеральном уровне за нарушение тишины по ночам

Члены Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике предложили ввести штрафы за нарушение тишины и ночного покоя в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Председатель комитета Ярослав Нилов предложил дополнить главу 20 КоАП статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Пока подобные запреты предусмотрены законодательством ряда регионов страны.

О недопустимости нарушения прав и законных интересов соседей говорится в ряде статей Жилищного кодекса РФ. Постановление пленума Верховного суда РФ приводит в качестве примеров таких нарушений прослушивание музыки, просмотр телевизора и игру на музыкальных инструментах ночью с превышение допустимой громкости, а также производство ремонтных и строительных работ.

В связи с этим Нилов уверен, что в КоАП следует ввести административные штрафы за нарушение ночного покоя: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс.

По словам политика, региональные законы оказались неэффективны потому, что власти субъектов Федерации должны были заключить соглашения с полицией, но сделано это было не везде. «Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности», — резюмировал глава думского комитета.

Сейчас законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки, уточнили изданию в пресс-службе Правительства РФ.