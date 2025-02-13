В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей

В Госдуме Российской Федерации предложили ввести скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг – минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30%. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг», – отметил он.

Колунов напомнил, что субъекты федерации имеют право на назначение льгот на оплату капремонта. Однако ввиду разных подходов в регионах и скидки получаются разными.

«Как итог, получается, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других – максимальная. На мой взгляд, в этом вопросе необходим единый федеральный подход – по всей России можно установить 50% скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50% компенсацию их взносов за капремонт», – добавил парламентарий.

По мнению депутата, эта инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям.