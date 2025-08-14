В Госдуме предложили ввести скидки на проезд по трассам летом

В Госдуме предложили ввести скидку в размере 30% на проезд по платным дорогам к курортным регионам. Льготу хотят распространить на семей с детьми и она будет действительна с июня по август, пишет ТАСС.

По словам инициаторов, автотуризм – это один из ключевых факторов развития внутреннего туризма в России. При этом стоимость проезда по платным федеральным трассам постоянно растет, из-за чего такой способ путешествия для семей с детьми стоит под угрозой. Авторы отметили, что проехаться по ключевому южному маршруту - трассе М-4 «Дон» стоит 5,6 тыс. рублей в одну сторону. Это вдвое больше, чем стоил проезд в 2022-м.

В связи с этим, парламентарии считают целесообразным предоставлять летом 30% на проезд по трассам М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар - Крымский мост» для семей, у который есть один и более детей.