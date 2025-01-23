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Общество 23 января 2025 22:53

В Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-покупки из-за зависимости россиян

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил на уровне закона обязать маркетплейсы ввести самозапрет на покупки товаров и услуг для россиян или установить денежный лимит, который будут обновлять каждый месяц. Свое обращение он уже отправил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, пишет РБК.

Согласно инициативе, покупатель сможет сам настроить параметры ограничений (сумма лимита, категория товаров и срок запрета).

Инициатор подчеркнул, что в последнее время маркетплейсы стали очень популярны. Из-за чего некоторые граждане столкнулись с проблемой неконтролируемого потребления, а у многих вообще проявилась зависимость от онлайн-покупок.

По словам депутата, предлагаемый «самозапрет» поможет россиянам, страдающим от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам. Как следствие, в будущем такие люди избегут проблем с финансами, считает Даванков.

Поправки предложили внести в закон о платформенной экономике, который сейчас находится в разработке у Минэкономразвития.

#маркетплейс #запрет #зависимость #онлайн-покупки #россияне
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