В Госдуме предложили ввести предновогодние выплаты для пенсионеров

В Госдуме РФ предложили ввести предновогодние выплаты для пенсионеров на постоянной основе. Законопроект подготовил Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в Правительство, пишут «Известия».

Авторы ссылаются на высокую инфляцию и данные Росстата о сокращении покупательной способности данной категории граждан.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в 2022 году на эти выплаты могут потребоваться 786,2 млрд рублей. Средства авторы предлагают выделить из федерального бюджета.