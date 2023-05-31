В Госдуме предложили ввести пособие по уходу за ребенком для самозанятых женщин

Поддержать самозанятых матерей и предоставить им социальные гарантии от государства предложил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, введение новых пособий по уходу за ребенком положительно скажется на демографии.

На сегодня в России более 3,5 млн матерей используют систему налогообложения в качестве самозанятых. При этом такие женщины лишены многих социальных выплат, отметил Слуцкий. пособие по уходу за ребенком он предложил ввести до 1,5 лет.

«Готовясь родить ребенка, став мамой, каждая женщина должна быть окружена заботой государства. И неважно, как она до этого зарабатывала», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, с этого года в России примерно 10 млн семей с детьми смогут ежемесячно получать новое единое пособие по уходу за ребенком. Как ранее напоминал Кабмин РФ, по поручению Президента Владимира Путина в России выстроена целостная система господдержки для нуждающихся семей: от момента беременности до достижения ребенком 17-летнего возраста.