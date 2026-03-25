В госдуме предложили ввести кешбэк до 10% для добросовестных плательщиков ЖКУ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину письмо с инициативой внедрить кешбэк в размере до 10% для граждан, которые в течение года полностью и без просрочек оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В обращении отмечается, что своевременная оплата услуг ЖКХ имеет ключевое значение для устойчивого функционирования отрасли. По данным на декабрь 2025 года, совокупная задолженность граждан за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение составляет около 415 млрд рублей.

По словам Чернышова, предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма кешбэка для добросовестных плательщиков. Гражданам, которые на протяжении 12 месяцев подряд полностью и без задержек вносят плату за ЖКУ, по итогам года возвращается 10% от общей суммы оплаченных услуг. Возврат предлагается осуществлять в виде уменьшения последующих начислений по лицевому счёту.

Начисление кешбэка, по замыслу парламентария, может производиться автоматически через ГИС ЖКХ либо через ресурсоснабжающие организации. При этом наличие хотя бы одной просрочки в течение расчётного периода лишает права на получение вознаграждения.

Реализация предложенного подхода, отмечает Чернышов, позволит сместить акцент с исключительно штрафных механизмов на систему поощрения добросовестного поведения и будет способствовать возврату средств в экономику отрасли.