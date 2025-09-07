В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для школьников для покупки книг

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой с предложением создать новый культурно-просветительский проект – «Карта Достоевского». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, школьникам от 14 до 18 лет может предоставляться именная банковская карта с ежегодным пополнением в размере 10 тысяч рублей, предназначенная исключительно для покупки книг в специализированных магазинах.

В проекте предлагается ограничить использование средств «Карты Достоевского» литературой, соответствующей образовательным и культурным критериям. В их число должны входить произведения русской и зарубежной классики, включенные в школьную программу, книги современных российских авторов, одобренные экспертным сообществом, а также историческая и научно-популярная литература.

При этом приоритет, по мнению инициатора, должен быть отдан отечественным издательствам.

Одновременно в обращении подчеркивается, что деньги нельзя будет потратить на литературу, содержащую признаки пропаганды нетрадиционных отношений, экстремизма, насилия и иной информации, запрещенной к распространению среди детей.

Также ограничения предлагается распространить на издания низкого художественного качества, бульварную литературу и книги иностранных издательств, за исключением классики в переводе российских компаний.

Для выработки конкретных критериев депутат предложил создать рабочую группу с участием экспертов Минкультуры, Минпросвещения, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек.

Чернышов считает, что реализация проекта позволит поддержать интерес к чтению у молодежи, отечественные издательства и книготорговлю, а также укрепить культурный суверенитет страны. Он отметил, что Россия всегда славилась как одна из самых читающих стран мира, где литература служила не только источником знаний, но и основой духовно-нравственного воспитания.

По его мнению, сохранение этого статуса в современных условиях является важнейшей задачей, напрямую связанной с национальной безопасностью.

Напомним, что в России за распространение среди несовершеннолетних через интернет информации, связанной с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола или отказа от деторождения, установлены штрафы: для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – от 2 до 5 миллионов рублей.

В качестве альтернативы для организаций может применяться административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.