В Госдуме предложили ввести единые льготы для многодетных семей по всей стране

Депутаты Госдумы намерены повторно направить в правительство предложения о введении единых льгот для многодетных семей по всей стране. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такие меры поддержки не должны зависеть от региона проживания или уровня дохода семьи.

Миронов напомнил, что ранее Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ОНФ до 1 ноября 2025 года разработать единые стандарты господдержки многодетных семей.

Депутаты предлагают конкретные шаги, среди которых – бесплатный проезд на транспорте, двухразовое школьное питание, предоставление школьной формы, освобождение от транспортного налога, бесплатная парковка, а также скидка не менее 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Все эти меры, подчеркнул Миронов, должны предоставляться без учета критериев нуждаемости.

Миронов также выразил обеспокоенность тем, что в настоящее время льготы для многодетных зависят от решений региональных властей. В одних субъектах учитывается уровень дохода, в других – нет, что, по его словам, приводит к неравенству в правах между семьями, выполняющими важную демографическую функцию. Он подчеркнул, что такая ситуация несправедлива.

Он также напомнил, что инициатива по введению федерального статуса многодетной семьи и закреплению единых льгот впервые была предложена фракцией еще в 2021 году, а затем повторно внесена в 2023-м. В январе 2024 года Президент установил единый статус для многодетных семей указом, однако сами льготы пока остались на усмотрение регионов.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».