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Общество 14 февраля 2025 01:27

В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату семейным парам

Группа депутатов Госдумы внесет в нижнюю палату парламента проект закона о введении выплат семейным парам, которые долгое время состоят в браке. Об этом сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов.

Инициаторы предлагают поощрят пары, состоящие в браке не менее 30 лет. В частности, предлагается выплачивать 30 тысяч рублей парам к 30-летию супружеской жизни, 40 тысяч рублей – к 40-летию, 50 тысяч рублей – к 50-летию, 60 тысяч рублей – к 60-летию и 70 тысяч рублей – к 70-летию.

«Такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», – написал Нилов в своем телеграм-канале.

Авторы уверены, что принятие данного законопроекта позитивно отразится на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в стране.

#семья #Госдума #выплаты
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