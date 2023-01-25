В Госдуме предложили внедрить новую систему расчета стипендий

В России необходимо повысить стипендию студентам из малообеспеченных семей. О предложении внедрения новой системы расчета стипендий агентству URA.RU рассказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, законопроект направлен на повышение уровня профессиональной подготовки учащихся вузов, которые зачастую вынуждены подрабатывать в ущерб учебе.

Базовая стипендия в России составляет 1755 рублей, в этом году ее повысят до 1967 рублей — 17% от МРОТ, напомнил депутат. При этом он добавил, что прожить в 2023-м году на две тысячи рублей – это нереальная задача. «Вместо получения знаний будущие инженеры, врачи, учителя, технари или строители вынуждены зарабатывать на съемное жилье, еду и другие самые базовые нужды», – констатировал он.

Теперь при назначении стипендии предлагается учитывать не только успехи студента, но и социальное положение. Так, если среднедушевой доход в семье обучающегося ниже прожиточного минимума, то его стипендию необходимо увеличивать до прожиточного минимума региона, в котором находится вуз.

«Студенты — будущее страны, учиться они должны, не думая только о крыше над головой и коробке доширака. От качества их образования напрямую зависит будущее России», — заявил парламентарий.

Напомним, сегодня в России отмечается День студента, известный также как Татьянин день. В этот день в 1755 году был основан Московский государственный университет.