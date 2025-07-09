В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу спиртного у соцобъектов

Законодательное собрание Амурской области готовит инициативу о значительном увеличении административных штрафов за незаконную торговлю алкоголем вблизи объектов, где продажа спиртного запрещена. Об этом сообщил сенатор от региона Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

Проект закона предусматривает повышение штрафов до 500 тысяч рублей для юридических лиц, нарушающих правила розничной реализации алкогольной продукции. Аналогичные санкции действуют за продажу спиртного в крупной пластиковой таре (объемом более 1,5 литра), и теперь предлагается применить их и к торговле рядом с образовательными учреждениями, поликлиниками, спортивными объектами, а также в местах массового скопления людей – например, на вокзалах или во время мероприятий.

«Мы рассчитываем, что увеличение штрафов усилит профилактическую роль закона и сократит число нарушений», – пояснил Шейкин. По его словам, нововведение также затрагивает продажу алкоголя несовершеннолетним.

Если инициатива будет одобрена, должностные лица будут нести ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей. Также возможна конфискация всей изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, подчеркнул сенатор.