В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тыс. рублей, на детской площадке – до 30 тыс. рублей. Кроме того, предлагается ввести новый штраф до 7 тыс. рублей для родителей за курение детей до 16 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.

«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке - до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребёнка младше 16 лет», – написал Метелев в своем телеграм-канале.

Согласно прикрепленным к его посту сопроводительным материалам, если закон будет принят, то купить вейпы можно будет только в стационарных магазинах, а за повторную продажу табака несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.