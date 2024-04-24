В Госдуме предложили увеличить срок лишения свободы за диверсии до 35 лет

В УК РФ были подготовлены поправки об увеличении ответственности по диверсиям на срок до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

По его словам, ответственность за диверсионные преступления существенно вырастет.

Вместо 30 лет, которые предусмотрены сейчас, предлагается увеличить ответственность до 35 лет.