В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы для родителей в декрете

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким выступили с инициативой повысить размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для одного из родителей, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет. Законопроект 11 февраля направлен на заключение в Правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы документа предлагают установить следующие значения пенсионных коэффициентов за каждый полный год декретного отпуска: 6 баллов — за первого ребёнка, 8 — за второго, 10 — за третьего и последующих детей.

В настоящее время за аналогичный период начисляется 1,8 балла за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвёртого. Для сравнения: максимальный годовой ИПК, который можно получить за трудовую деятельность, составляет 10 баллов.

Парламентарии обращают внимание, что действующая система зачастую не позволяет родителям накопить достаточное количество баллов для назначения страховой пенсии по старости либо приводит к её невысокому размеру.

Депутат Дмитрий Новиков пояснил, что отпуск по уходу за ребёнком — это осознанное решение, требующее временного отказа от карьеры. По его мнению, такой выбор не должен впоследствии негативно сказываться на пенсионном обеспечении граждан, вложивших силы в воспитание детей. Парламентарий подчеркнул, что государственная демографическая политика должна подкрепляться конкретными гарантиями для родителей, и назвал нынешний порядок начисления баллов несправедливым, особенно в отношении многодетных семей.