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Общество 7 июля 2025 16:10

Депутат Милонов предложил увеличить отпуск для многодетных семей

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Депутат Милонов предложил увеличить отпуск для многодетных семей
Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей. Количество дней отдыха будет зависеть от количества детей. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистом «Татар-информа».

«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», - сказал парламентарий.

Он также отметил, что инициатива просто сократить рабочий день для многодетных семей имеет подводные камни. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Насколько легко будет многодетным найти работу, если работодатель должен будет брать их только с гибким графиком работы. Когда это происходит добровольно, когда есть между работником и работодателем соглашение какое-то, то это одно дело, а когда это введут в обязательном порядке, то может быть хуже. При прочих равных возможностях многодетным будут отдавать меньше преимуществ, чем не многодетному», – рассказал депутат Милонов.

#отпуск #многодетные семьи #Госдума
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