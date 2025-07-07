Депутат Милонов предложил увеличить отпуск для многодетных семей

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей. Количество дней отдыха будет зависеть от количества детей. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистом «Татар-информа».

«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», - сказал парламентарий.

Он также отметил, что инициатива просто сократить рабочий день для многодетных семей имеет подводные камни. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Насколько легко будет многодетным найти работу, если работодатель должен будет брать их только с гибким графиком работы. Когда это происходит добровольно, когда есть между работником и работодателем соглашение какое-то, то это одно дело, а когда это введут в обязательном порядке, то может быть хуже. При прочих равных возможностях многодетным будут отдавать меньше преимуществ, чем не многодетному», – рассказал депутат Милонов.