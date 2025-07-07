Депутат Милонов предложил увеличить отпуск для многодетных семей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей. Количество дней отдыха будет зависеть от количества детей. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистом «Татар-информа».
«Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя», - сказал парламентарий.
Он также отметил, что инициатива просто сократить рабочий день для многодетных семей имеет подводные камни. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Насколько легко будет многодетным найти работу, если работодатель должен будет брать их только с гибким графиком работы. Когда это происходит добровольно, когда есть между работником и работодателем соглашение какое-то, то это одно дело, а когда это введут в обязательном порядке, то может быть хуже. При прочих равных возможностях многодетным будут отдавать меньше преимуществ, чем не многодетному», – рассказал депутат Милонов.