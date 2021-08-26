В Госдуме предложили увеличить длительность новогодних каникул для работающих пенсионеров

Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров предложил продлить для работающих пенсионеров предстоящие новогодние каникулы на четыре дня. Об этом со ссылкой на письмо парламентария министру труда РФ Антону Котякову сообщает RT.

В своем послании депутат обратил внимание на то, что в мире продолжается пандемия коронавируса Covid-19, который наиболее опасен именно для пожилых людей.

При этом работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, регулярно посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом, констатировал в своем обращении Федоров.

В связи с этим для поддержки продолжающих трудиться пожилых людей парламентарий попросил главу Минтруда «рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня».