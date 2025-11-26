news_header_top
Общество 26 ноября 2025 17:12

В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов в половину МРОТ

В России планируют закрепить минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей. Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс РФ, был внесен в электронную базу Госдумы.

Минимальный размер выплат составит половину МРОТ. Цель законопроекта — защита прав детей, которую предлагается обеспечить высчитыванием суммы из долей прожиточного минимума ответчика.

В настоящее время размер выплат высчитывается из т.н. «белой» зарплаты, а минимального порога суммы алиментов нет. Этим пользуются недобросовестные граждане, предоставляя справки, где их доходы существенно занижены.

