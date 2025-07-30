В Госдуме предложили устанавливать в автобусах кондиционеры

В Госдуме предложили обязательно устанавливать кондиционеры в автобусы, которые рассчитаны на 22 пассажира и более. Автором соответствующего проекта закона стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 пассажира и более, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами», – приводит текст документа РИА «Новости».

Отмечается, что данная мера в первую очередь касается регионов, в которых летом температура превышает +30 градусов.

Помимо этого, парламентарий предложил обязать власти регионов контролировать соблюдение требований, связанных с техническим оснащением автобусов, в частности теми самыми кондиционерами.

Гусев подчеркнул, что на сегодняшний день лишь 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. То есть для большей части россиян поездка на общественном транспорте в летний период становится настоящим испытанием, особенно если они живут в жарких регионах. Депутат заверяет, что установка кондиционеров станет минимальной нагрузкой на перевозчиков, но при этом спасет пассажиров. Реализация такой инициативы, по его мнению, качественно изменит стандарты общественного транспорта в России.