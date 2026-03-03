В Госдуме предложили штрафовать за скрытые лица в общественных местах

В России разработан законопроект, предусматривающий штрафы за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, не позволяющим идентифицировать личность. За первое нарушение предлагается взыскание в размере 10–15 тысяч рублей, за повторное — 30 тысяч рублей. Документ прокомментировала «Газете.Ru» член коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.

По ее словам, инициатива направлена на реализацию единого подхода к обеспечению общественной безопасности. Авторы законопроекта исходят из того, что нахождение в общественном пространстве лиц, скрывающих свою внешность, создаёт угрозу для граждан, поскольку может использоваться для совершения преступлений и затруднения расследования.

Предлагаемые меры призваны повысить эффективность систем безопасности, работающих в рамках концепции «Безопасный город». При этом законопроект предусматривает исключения: закрывать лицо разрешат по медицинским показаниям, в связи с профессиональной деятельностью, из-за погодных условий или при участии в спортивных и культурных мероприятиях.

Дела о таких нарушениях будут возбуждать сотрудники полиции, а рассматривать — районные суды. Зотова допустила риски избыточного правоприменения в случае принятия закона.