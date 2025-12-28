news_header_top
Общество 28 декабря 2025 13:58

В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление школьных педагогов

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым выступила с инициативой о введении штрафов за оскорбление школьных педагогов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», – прокомментировал инициативу Миронов.

Он обратил внимание, что действующее российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, однако не содержит аналогичных норм в отношении педагогов. При этом, отдельные подростки намеренно провоцируют педагогов на конфликт, фиксируют отдельные эпизоды на видео и публикуют их в интернете с целью представить учителя виновным.

«Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства», – подытожил депутат.

