В Госдуме предложили создать механизм мониторинга цен на бензин

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с предложением разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него в регионах России. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас дать поручение разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него, в частности, в наиболее проблемных с этой точки зрения регионах (те же Сибирь, Дальний Восток), а также механизмы оперативного и эффективного реагирования на возникающие очаги "топливного кризиса"», – говорится в обращении депутата.

В документе отмечается, что нынешняя ситуация с ростом цен на бензин демонстрирует недостаточную эффективность принимаемых мер. По данным, поступающим из открытых источников, только за последние недели в 77 регионах России зафиксирован резкий рост стоимости топлива, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

«На фоне физического дефицита бензина на АЗС цены продолжают расти, что неизбежно отрицательно сказывается на транспортных затратах перевозчиков и, соответственно, на конечной стоимости продуктов для потребителей», – подчеркнул Нилов.

По его мнению, реализация предложения позволит обеспечить более плавный переход к точке стабилизации топливного рынка и значительно снизить уровень социальной напряженности в обществе.