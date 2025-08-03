В Госдуме предложили создать госбанк, который будет выдавать кредиты по ставке 2%

В России предложили создать специализированный госбанк, который будет выдавать россиянам кредиты по ставке 2-3%. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2-3%) ставкам», - цитирует Миронова ТАСС.

По словам парламентария, политику розничного кредитования в стране нужно радикально изменить. Он подчеркнул, что, согласно статистике ВЦИОМ, 15% россиян, которые являются клиентами микрофинансовых организаций, готовы прийти к «черным кредиторам», чтобы рефинансировать свой долг по ставке в 7%.

Миронов добавил, что сначала в России посадили на «кредитную иглу» несколько млн россиян, а потом лишили их возможности брать кредиты. В итоге граждане идут «куда угодно», чтобы получить займ с маленькой ставкой и без «лишних вопросов».