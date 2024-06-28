В Госдуме предложили сократить срок аборта по желанию до девяти недель

Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья предложил Министерству здравоохранения сократить разрешенный период для проведения аборта с 12 до 9 недель, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, предлагается внести беременность, наступившую в результате изнасилования, в список социальных показателей для аборта.

Также было предложено усилить контроль над препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы предотвратить их самостоятельное использование вне медицинских учреждений. В дополнение к этому, правительству рекомендуется увеличить доступность медицинской и социальной помощи для беременных женщин независимо от места их проживания.

Подчеркивается, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач социальной политики государства.