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В Госдуме предложили сократить срок аборта по желанию до девяти недель
Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья предложил Министерству здравоохранения сократить разрешенный период для проведения аборта с 12 до 9 недель, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, предлагается внести беременность, наступившую в результате изнасилования, в список социальных показателей для аборта.
Также было предложено усилить контроль над препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы предотвратить их самостоятельное использование вне медицинских учреждений. В дополнение к этому, правительству рекомендуется увеличить доступность медицинской и социальной помощи для беременных женщин независимо от места их проживания.
Подчеркивается, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач социальной политики государства.
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