В Госдуме предложили снизить НДС на детское питание до 5%

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина с инициативой снизить ставку НДС до 5% на детское питание российского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы считают, что снижение налога поможет уменьшить производственные издержки и, как следствие, снизит розничные цены, сделав качественное питание более доступным для семей с детьми. По их мнению, это также позволит повысить конкурентоспособность отечественных товаров на фоне импортной продукции.

Кроме того, в письме содержится предложение установить пониженную ставку налога на прибыль для предприятий, выпускающих детское питание.

Депутаты подчеркнули, что на отрасль негативно влияет высокая доля импорта и опережающий инфляцию рост цен. Они выразили уверенность, что налоговые послабления станут стимулом для роста отечественного производства.

По словам Яны Лантратовой, предложенные меры необходимы не только для поддержки бизнеса, но и для укрепления института семьи, поддержки материнства и обеспечения будущего страны. Она подчеркнула, что здоровье детей не должно зависеть от ценовой ситуации или внешнеэкономических ограничений.

Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что доступ к безопасному и качественному питанию напрямую влияет на развитие подрастающего поколения и должен рассматриваться как часть государственной политики в сфере поддержки семей.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».