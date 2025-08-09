В Госдуме предложили снизить допустимый уровень шума в жилых домах

Депутаты Госдумы предложили снизить допустимый уровень шума в жилых помещениях до 50 децибел днем и 40 ночью. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение с соответствующей инициативой направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Авторами выступили депутат Госдумы Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В документе предлагается закрепить нормы на федеральном уровне, установив предельные значения эквивалентного и максимального уровня звука для дневного и ночного времени.

Инициаторы отмечают, что действующие правила регулируются регионами, не имеют статуса закона и устарели, а современные исследования доказывают вред даже умеренного шума для здоровья, когнитивных функций, особенно у детей, и общего качества жизни.

Миронов подчеркнул, что регулярно получает жалобы от граждан на соседей, громко слушающих музыку, ведущих ремонт в любое время суток или шумных водителей. Он отметил, что комфорт в городе определяется не только инфраструктурой, но и возможностью отдохнуть в тишине.

Лантратова добавила, что в случае принятия поправок будут предусмотрены исключения для аварийных ситуаций, массовых мероприятий и религиозных праздников, которые должны быть четко регламентированы. По ее словам, цель инициативы – сделать тишину в доме не просьбой, а закрепленным правом.