В Госдуме предложили сделать продленки в школах бесплатными

Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает обязательное обеспечение бесплатной работы продленок для учеников с 1 по 9 классы в российских школах. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает поправки в статью 66 закона «Об образовании в РФ». В случае его принятия федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления будут обязаны создать условия для функционирования бесплатных групп продленного дня в государственных и муниципальных школах, где они являются учредителями.

Финансирование организации присмотра и ухода за детьми в рамках продленок предлагается полностью возложить на бюджеты соответствующего уровня. Взимать плату с родителей за такие услуги планируется запретить.

Слуцкий отметил, что действующее законодательство позволяет школам организовывать продленки, но не обязывает учредителей обеспечивать их достаточным финансированием. По его словам, инициатива направлена на восстановление привычной для многих россиян практики – бесплатных групп продленного дня в каждой школе.