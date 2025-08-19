В Госдуме предложили сделать парковку у школ бесплатной 1 сентября

Депутаты Госдумы Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с инициативой сделать 1 сентября днем бесплатной парковки у школ по всей стране. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарии подчеркнули, что 1 сентября является «важным семейным праздником, днем, который многие родители стремятся провести вместе с детьми, провожая их в первый учебный день». Однако отсутствие бесплатных парковочных мест у школ зачастую омрачает этот момент, отмечают депутаты, вынуждая родителей пользоваться платными стоянками.

Авторы обращения также указали на различия в региональных правилах предоставления бесплатной парковки в праздничные и выходные дни, что, по их мнению, создает «неравные условия для жителей разных городов и регионов, вызывая недоумение и недовольство граждан».

«Считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2017 N443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациями, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу», – отмечается в документе.