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Общество 18 февраля 2025 09:03

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по рабочим профессиям

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по рабочим профессиям
Фото: © «Татар-информ»

Бесплатное обучение рабочим профессиям и гарантии трудоустройства для выпускников этих специальностей предложили ввести в России. Предложение озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Среди инициатив также – переподготовка и повышение квалификации педагогов исключительно в государственных и муниципальных учреждениях. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению в марте.

Володин напомнил об обсуждении в Госдуме правительственной Стратегии развития образования, по итогам которого был подготовлен ряд предложений. Среди них: сбалансированная нагрузка для школьников, приоритет роли учителя, ограничение дистанционного обучения вспомогательной функцией, улучшение условий труда и повышение престижа профессии педагога, а также их защита от физического и психологического насилия, в том числе в сети.

Кроме того, Госдума предлагает передать школы на региональный уровень, создать систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка (с особым вниманием к инженерам, медикам и педагогам), расширить практическую подготовку за счет стажировок и проектной деятельности, и реформировать начальное профессиональное образование для подготовки квалифицированных рабочих.

#Госдума России #рабочие профессии
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