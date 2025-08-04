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Общество 4 августа 2025 08:43

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников

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В России могут ввести оплачиваемый выходной для родителей школьников 1 сентября. Идею поддержать семьи в День знаний озвучил в беседе с РИА «Новости» первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников – дадим им оплачиваемый выходной», – предложил депутат.

По словам Гусева, законопроект сейчас находится в стадии подготовки. Он также призвал коллег из других фракций поддержать инициативу, которая поможет родителям без лишнего стресса провести важный день с детьми.

Депутат добавил, что в настоящее время многие вынуждены брать отгулы за свой счет или использовать отпуск, поскольку не все работодатели готовы пойти навстречу.

«Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», – подытожил Гусев.

#день знаний #1 сентября #госдума рф
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