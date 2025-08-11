news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 августа 2025 22:20

В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права лицам младше 18 лет

Читайте нас в
Телеграм

В России предложили разрешить выдавать водительское удостоверение лицам, достигшим 16 лет. Однако речь идет только о тех подростках, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве, пишет ТАСС.

По словам авторов инициативы, некоторые 16-17-летние молодые юноши и девушки зрело относятся к своим обязанностям, принимают участие в серьезных образовательных проектах, побеждают в спортивных соревнованиях высокого уровня и занимаются бизнесом. Такие достижения говорят о дисциплинированности, умении принимать решения, управлять временем и ресурсами. Эти навыки помогут молодым людям безопасно водить машину, уверены парламентарии.

Также, по мнению депутатов, досрочное получение водительских прав поддержит активность молодежи, но при этом не понизив уровень безопасности на дорогах. В качестве «страховки» таких лиц следует обязать не только проходить учебу в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД, но и проходить психологические тесты, предложили в Госдуме.

#водительские права #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025