В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права лицам младше 18 лет

В России предложили разрешить выдавать водительское удостоверение лицам, достигшим 16 лет. Однако речь идет только о тех подростках, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве, пишет ТАСС.

По словам авторов инициативы, некоторые 16-17-летние молодые юноши и девушки зрело относятся к своим обязанностям, принимают участие в серьезных образовательных проектах, побеждают в спортивных соревнованиях высокого уровня и занимаются бизнесом. Такие достижения говорят о дисциплинированности, умении принимать решения, управлять временем и ресурсами. Эти навыки помогут молодым людям безопасно водить машину, уверены парламентарии.

Также, по мнению депутатов, досрочное получение водительских прав поддержит активность молодежи, но при этом не понизив уровень безопасности на дорогах. В качестве «страховки» таких лиц следует обязать не только проходить учебу в автошколе и сдавать экзамены в ГИБДД, но и проходить психологические тесты, предложили в Госдуме.