В Госдуме предложили проводить в российских школах День начала СВО

Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением провести 24 февраля в школах мероприятия, посвященные годовщине начала спецоперации, с приглашением ветеранов СВО. Об этом передает ТАСС, в распоряжении которого оказалось обращение депутата.

«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции», — сказано в письме.

Депутат предлагает при отсутствии приглашенного ветерана демонстрировать видеоролики, посвященные событиям СВО. Мероприятия могут носить название «День начала СВО» — учащимся расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, ход основных событий.

Лантратова считает, что в условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» нужно сосредоточить внимание на образовании и воспитании школьников в духе патриотизма и любви к Отечеству.