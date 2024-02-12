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В Госдуме предложили проводить в российских школах День начала СВО
Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением провести 24 февраля в школах мероприятия, посвященные годовщине начала спецоперации, с приглашением ветеранов СВО. Об этом передает ТАСС, в распоряжении которого оказалось обращение депутата.
«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции», — сказано в письме.
Депутат предлагает при отсутствии приглашенного ветерана демонстрировать видеоролики, посвященные событиям СВО. Мероприятия могут носить название «День начала СВО» — учащимся расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, ход основных событий.
Лантратова считает, что в условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» нужно сосредоточить внимание на образовании и воспитании школьников в духе патриотизма и любви к Отечеству.
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