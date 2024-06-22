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В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму
Радикальное предложение по борьбе с пьяным вождением прозвучало от депутата Государственной Думы Султана Хамзаева. Он выступил с инициативой приравнять управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к акту терроризма, особенно в случаях с летальным исходом, сообщает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул необходимость ужесточения мер ответственности и введения четких определений для решения этой проблемы. По его мнению, такой подход создаст сильный психологический барье.
«Хочешь ли ты быть причисленным к террористам? Нет? Тогда не садись за руль пьяным», – подчеркнул депутат.
Хамзаев также обратил внимание на уже существующее в обществе определение "водитель-убийца", которое применяется к тем, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде. Депутат сравнил такое поведение с "русской рулеткой", подчеркивая, что даже если в один раз пьяному водителю "повезет", это не исключает трагического исхода в будущем.
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