В Госдуме предложили приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

Радикальное предложение по борьбе с пьяным вождением прозвучало от депутата Государственной Думы Султана Хамзаева. Он выступил с инициативой приравнять управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к акту терроризма, особенно в случаях с летальным исходом, сообщает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул необходимость ужесточения мер ответственности и введения четких определений для решения этой проблемы. По его мнению, такой подход создаст сильный психологический барье.

«Хочешь ли ты быть причисленным к террористам? Нет? Тогда не садись за руль пьяным», – подчеркнул депутат.

Хамзаев также обратил внимание на уже существующее в обществе определение "водитель-убийца", которое применяется к тем, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде. Депутат сравнил такое поведение с "русской рулеткой", подчеркивая, что даже если в один раз пьяному водителю "повезет", это не исключает трагического исхода в будущем.