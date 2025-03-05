В Госдуме предложили предоставлять скидки в спортзал людям с ожирением

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Людям с ожирением необходимо предоставлять скидки для приобретения абонемента в спортзал. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по спорту Амир Хамитов, сообщает РИА Новости.

«Ожирение – это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей… Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал», – объяснил свою позицию парламентарий.

Дело в том, по словам депутата, что физическая активность является одним из эффективных способов избавления от лишнего веса, но многие не могут себе позволить посещение спортзала из-за цен на абонементы.

Хамитов конкретизировал, что в случае одобрения и принятия его инициативы человек, «взяв справку в своей поликлинике, сможет отправиться в спортзал и получить скидку на абонемент». По его мнению, размер скидки может варьироваться в зависимости от степени ожирения и устанавливаться самой организацией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что четверть населения России страдает от ожирения. По данным профильного федерального министерства, это 20,6% мужчин и 27,4% женщин.