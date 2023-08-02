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Общество 2 августа 2023 10:32

Дополнительные выходные предложили дать родителям детей до 1 года

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Дополнительные выходные предложили дать родителям детей до 1 года
Фото: © «Татар-информ»

Родителям или опекунам детей в возрасте до года стоит предоставить по два дополнительных выходных в месяц. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT со ссылкой на документ.

Обращение направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой», — приводит слова депутата из обращения телеканал.

Власов напомнил, что по Трудовому кодексу работник может получить лишь пять календарных дней отпуска при рождении ребенка. На молодых родителей, в том числе и на отцов, ложится дополнительная нагрузка по уходу за младенцем, но дополнительных льготных трудовых условий не предусмотрено.

#Общество #госдума рф #семьи с детьми #выходные дни
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