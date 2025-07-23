В Госдуме предложили повысить МРОТ на 123% с 1 января 2026 года

В Госдуме предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей с 1 января 2026 года. Это на 123% больше от действующего на сегодняшний день МРОТ (22 440 рублей). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — приводит отрывок из пояснительной записки РИА «Новости».

По словам Миронова, 50 тыс. рублей являются той суммой, которая позволит удовлетворить людям свои потребности. Он подчеркнул, что потребительные цены выросли с 2022-го, поэтому размер минимальной оплаты труда нужно пересмотреть.

По данным пресс-службы партии «Справедливая Россия – За правду», предложенный проект закона вынесут на рассмотрение уже в среду.