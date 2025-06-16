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Общество 16 июня 2025 18:11

В Госдуме предложили повторно увеличивать маткапитал на каждого следующего ребёнка

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В Госдуме предложили выплачивать маткапитал по новой схеме: увеличивать его размер на 25% повторно от предыдущей суммы за рождение каждого последующего ребенка. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее мнению, такая система улучшит ситуацию с демографией в России. Если инициативу одобрят, то поправки могут включить в статью 6 ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».

Напомним, что с 1 января 2026 года маткапитал за первого ребенка составит 690,3 тыс. рублей, 862,7 тыс. рублей — на второго и 1 млн. рублей — на третьего, пишет «Радио 1».

Повышение рождаемости соответствует целям нацпроекта «Семья».

#маткапитал #Повышение #Госдума
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