В Госдуме предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших гражданство РФ

В Государственную Думу внесен законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, получивших российское гражданство. Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

С инициативой выступили депутаты Алексей Журавлев от ЛДПР, Александр Бородай и Михаил Шеремет от «Единой России». Они предлагают внести соответствующие изменения и дополнения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

По высказанному в пояснительной записке к законопроекту мнению авторов идеи, сейчас уроженцы иностранных государств, желающие получить гражданство РФ, либо уклоняются от постановки на воинский учет, либо дожидаются наступления предельного призывного возраста (на данный момент — 30 лет) и только потом вступают в гражданство.

В качестве примера парламентарии ссылаются на прошедший в августе 2023 года в Санкт-Петербурге двухдневный полицейский рейд, в результате которого в военкоматы для постановки на воинский учет были доставлены около 100 получивших гражданство мигрантов.

При этом, замечают депутаты, по статистике МВД России за январь — октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тыс. иностранных граждан («основную часть составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана»).

В связи с этим депутаты напоминают, что «независимо от способа приобретения гражданства» каждый россиянин «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту».

«Наибольшую актуальность данный вопрос приобрел в условиях проведения специальной военной операции», — констатируют авторы инициативы, выражая уверенность, что принятие новеллы «позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость».

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.