В Госдуме предложили поднять демографию в России за счет европейцев и американцев

В России можно улучшить демографическую ситуацию за счет переезжающих в страну европейцев и американцев, убежден депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Привлечь жителей из других стран, по его мнению, можно с помощью программы по предоставлению им бесплатной земли.

«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: „Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!“. Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз, про то, что это нормально трое, четверо, пятеро, шестеро детей», — сказал Дмитрий Гусев URA.RU.

Он добавил, что за прошлый год по официальной статистике из России уехали 800 тыс. человек, плюс на это же количество снизилось население. «На полтора миллиона человек нас стало меньше только за один прошедший год. Ужасные цифры», — считает депутат.

Напомним, по данным Росстата, в 2022 году рождаемость в России сократилась на 6,3%. До этого темпы снижения абсолютного числа рождений замедлялись с 2019 года.