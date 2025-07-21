В Госдуме предложили переводить офисных работников на удаленку в непогоду

Офисных работников, чьи обязанности позволяют трудиться дистанционно, следует переводить на удаленный формат в случае сильной непогоды. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если есть офисные работники, которые могут находиться дома, в связи с погодными условиями не перегружать транспортную инфраструктуру и полностью выполнять поставленную задачу дома и это удобно как работнику, так и работодателю, то такое можно только приветствовать», – отметил депутат.

Он также напомнил, что подобная практика уже применялась в период пандемии.

«Появились нормы трудового законодательства, которые рамочно очертили удаленную смешанную занятость», – подчеркнул Нилов.