В Госдуме предложили переводить аллергиков на удаленную работу

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили обязать работодателей временно переводить сотрудников на удаленную работу в период сезонной аллергии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Условием для перевода, считают авторы инициативы, должно быть наличие соответствующего заключения от врача. Также парламентарии предлагают предоставлять аллергикам ежегодный оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке во время сезонного обострения болезни.

«Сезонная аллергия для многих людей – это испытание. Поэтому мы разработали законопроект, который позволяет работнику работать удаленно по решению работодателя в такой аллергенный период. Этот сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Все зависит от того, на что у человека аллергия. Для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами», – рассказал РИА Новости замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.