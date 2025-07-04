В Госдуме предложили пересмотреть систему оценок по физкультуре, музыке и труду

В Госдуме рассматривают возможность отказа от привычной пятибалльной системы оценивания школьников по ряду предметов. Речь идет о таких дисциплинах, как физическая культура, изобразительное искусство, музыка и труд (технология). Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее поручение Министерству просвещения и Рособрнадзору содержится в проекте постановления, который по итогам правительственного часа внес в парламентский документооборот комитет Госдумы по охране здоровья.

Как указано в тексте документа:

«Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам "Физическая культура", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)"».

Вопрос обсуждался на правительственном часе, посвящённом теме охраны здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта, 11 июня. С докладами перед депутатами выступили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.