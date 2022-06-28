В Госдуме предложили отменить транспортный налог на три года при покупке российского авто

Россиян могут на время освободить от уплаты транспортного налога при приобретении отечественного автомобиля. Соответствующее предложение главе Минпромторга Денису Мантурову направил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT .

Парламентарий отметил, что с уходом зарубежных марок отечественные производители получили шанс восстановить объемы производства и продаж, а также наладить экспорт.

«В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — полагает автор инициативы.

Также он считает, что в стране можно возобновить программу утилизации старых авто с предоставлением субсидий на покупку нового отечественного транспорта.