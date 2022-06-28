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Ру Тат
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Транспорт
28 июня 2022  07:42

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на три года при покупке российского авто

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Россиян могут на время освободить от уплаты транспортного налога при приобретении отечественного автомобиля. Соответствующее предложение главе Минпромторга Денису Мантурову направил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT .

Парламентарий отметил, что с уходом зарубежных марок отечественные производители получили шанс восстановить объемы производства и продаж, а также наладить экспорт.

«В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — полагает автор инициативы.

Также он считает, что в стране можно возобновить программу утилизации старых авто с предоставлением субсидий на покупку нового отечественного транспорта.

#транспортный налог #отечественные машины
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