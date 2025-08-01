В Госдуме предложили отменить ограничение прибавки к пенсии работающим пенсионерам

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением отменить установленный максимум в три пенсионных балла при перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что ежегодно 1 августа пенсии работающих пенсионеров корректируются с учетом их трудового стажа. Однако, несмотря на фактический объем заработанных баллов, максимальная прибавка ограничена тремя страховыми баллами, в то время как в обычных условиях за год работы гражданин может получить до десяти баллов.

По мнению Нилова, подобное ограничение оправдывается, с точки зрения бюджета, стремлением к экономии, но с социальной точки зрения оно является несправедливым. Он подчеркнул, что работающие пенсионеры должны получать пенсию, отражающую реальное количество заработанных ими баллов.

В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля. Таким образом, при действующем ограничении максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит всего 437,07 рубля.

Поддержка старшего поколения соответствует целям национального проекта «Семья».