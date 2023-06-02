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В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников
Школьников необходимо освободить от домашнего задания, чтобы разгрузить их и учителей. Об этом заявил вице-спикер Государственной Думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.
«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло. Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — отметил парламентарий.
Даванков пообещал, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с московским Департаментом науки и образования.
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