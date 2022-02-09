В Госдуме предложили отключать от электроснабжения нелегальных майнеров

Госдума предложила разрешить энергосбытовым компаниям отключать от электроснабжения нелегальных майнеров. Об этом сказано в протоколе совещания комитета ГД по энергетике от 27 января, сообщают «Известия».

Предложения по регулированию майнинга Госдума направила в Кабмин РФ.

Ранее такую инициативу в Госдуму направляла Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК).

В Госдуме также предложили включить обязанность интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и сведения о его параметрах.

В документе отмечается, что нужно доработать понятийный ряд существующего законодательства — например, ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

Как пояснили «Известиям», после получения в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко эти предложения обязательно изучат и проработают.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кабмин утвердил Концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют.