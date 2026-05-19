В Госдуме предложили оповещать о новых законах через портал госуслуг

Депутаты Государственной Думы России предложили министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву создать на федеральном портале госуслуг отдельную систему для оповещения о вступающих в силу законах и разъяснения новых норм. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стали парламентарии из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. По их мнению, изложенному в письме главе Минцифры, такая система, не заменяя официальное опубликование правовых актов, могла бы помогать гражданину своевременно узнавать о наиболее значимых новеллах и понимать, что они значат для него лично.

В случае реализации предложения должна повыситься правовая информированность граждан. В частности, снизится количество ситуаций, когда россияне пропускают сроки обращения за мерами поддержки или узнают о новых обязанностях постфактум. Кроме того, улучшится взаимодействие граждан с государственными органами и повысится доверие к цифровым государственным сервисам, уверены инициаторы запроса.

Помимо прочего, такая мера будет способствовать профилактике правовых ошибок и снижению нагрузки на государственные органы за счет понятного предварительного информирования граждан, полагают депутаты.