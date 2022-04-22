В Госдуме предложили ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

Депутат Госдумы предложил ввести ограничение на работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Автор считает, что эта мера подтолкнет развитие фермерских рынков и ярмарок, передает RT.

Идею эту депутат Олег Матвейчев изложил в письме на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Матвейчев считает, что действующие ярмарки либо относятся к нише экологической еды, либо носят локальный характер. Он уверен, что полноценной поддержкой фермеров такие ярмарки считать нельзя.

Ограничение работы гипермаркетов вынудит покупателей отправляться в магазины шаговой доступности или на сельскохозяйственные ярмарки. Это, в свою очередь, стимулирует развитие фермерских хозяйств.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — цитирует издание письмо депутата.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил контролировать организацию и проведение сельхозярмарок. Он подчеркнул, что в нынешних реалиях необходимо обеспечить наличие основных продуктов.